Lazio, Lotito in estasi dopo Bologna: il retroscena sul volo di ritorno
RASSEGNA STAMPA - Gli occhi chiusi prima del decisivo rigore di Taylor e l'esultanza controllata prima di lasciare il Dall'Ara. Claudio Lotito ha assistito in prima persona alla possibile rinascita della Lazio che, in una stagione complicatissima, è riuscita a strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia.
In quelle che sono state settimane di grande tensione, dovuta principalmente al caso Romagnoli e alla contestazione messa in atto dai tifosi, i biancocelesti hanno rialzato la testa, strappando dei risultati positivi grazie a prove d'orgoglio come quelle offerte all'Olimpico contro il Genoa e in trasferta contro Juve e Bologna, sempre sotto gli occhi del patron biancoceleste.
Secondo Il Messaggero, sul volo charter di ritorno partito dal capoluogo emiliano dopo la gara, lo stesso Lotito era al settimo cielo per la vittoria, rivendicando ogni suo merito. Dopo le cessioni di Castellanos, Guendouzi, Vecino e Mandas, il presidente non ha infierito su Sarri: nonostante fosse furioso con Romagnoli per l'affare sfumato con l'Al-Sadd, il difensore è poi tornato in campo proprio contro i rossoblù, guidando il reparto difensivo.