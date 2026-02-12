Lazio, De Carolis e il miracolo di Sarri: "Gioca senza centravanti..."
12.02.2026 22:45 di Simone Locusta
Guido De Carolis, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la sua opinione in merito alle difficoltà con cui è costretto ad allenare Sarri, definendo il suo operato "un miracolo". Di seguito le sue parole:
"Ha fatto un miracolo Sarri, gioca senza centravanti e senza un faro del centrocampo. Giocano con Maldini centravanti, che non ha mai fatto quel ruolo. Giocare a calcio senza centravanti non è facilissimo".
