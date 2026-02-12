Lazio, Mattei sta con Sarri: "Sta facendo quello che può"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha esaltato il lavoro del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, il quale ha il merito di aver dato un'anima e identità alla Lazio, nonostante le difficoltà. Di seguito le sue parole:

"C'è un grande mondo che è composto dal tecnico, dalla squadra e dai tifosi, l'altro è comandato dalla società. Sarri sta facendo un grande lavoro, fa quello che può far con una squadra senza stelle, ha dato un'anima a un colletivo che si divende e riparte per colpire. Sta facendo quello che può e nel suo piccolo sta facendo bene".