Lazio, Fedele su Sarri: "Lo apprezzo per il gioco. Prima era convinto che..."
12.02.2026 22:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il procuratore sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l'evoluzione di Maurizio Sarri, tornato quest'anno sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole:
"Ha cominciato a cambiare da quando è andato alla Juve. Lo apprezzo per il gioco, non per certe metodologie di lavoro. E' un allenatore che prima era convinto che la tattica avesse il sopravvento sulla qualità del giocatore, è un'ostinazione che lo ha fatto vincere anche al Chelsea, ma alla Juve ha dovuto cambiare questa mentalità".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.