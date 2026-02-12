Lazio, Agostinelli: "La squadra di Sarri ha dimostrato di essere gruppo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il passaggio del turno della Lazio in Coppa Italia, ottenuto grazie alla vittoria sul Bologna. Di seguito le sue parole.

"L’analisi del pre-partita poi ha avuto una conferma del campo. Il gol del pareggio della Lazio a Bologna ha rispecchiato la preparazione tattica della gara sulla predisposizione della squadra di Italiano a lasciare campo. La squadra di Sarri ha dimostrato di essere gruppo. Si sono uniti nella difficoltà, anche la reazione di Noslin nell’esultanza mi piace perchè dimostra che sono giocatori che sentono il momento. I rigori poi hanno anche indirizzato i giudizi, è andata bene ma è meritata. La Lazio ha superato il turno in casa loro, ha dimostrato di essere molto forte nella fase difensiva, Romagnoli in primis".

"Un elogio anche a Marusic. Non è un fenomeno, ma è affidabile. Lazio brava, il risultato spegne un po’ di casini. Senza dimenticare le decisioni arbitrali. La Lazio amata non è e anche questo ha influito nel giudizio della squadra. La Lazio non ha grandi giocatori, questa è la realtà, ma questi ragazzi non sono scarsi".