Lazio, Bucchioni vede un Sarri centrale nel gruppo: "È un grande allenatore"
12.02.2026 21:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha elogiato le qualità di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e fautore del passaggio del turno in Coppa Italia. Di seguito le sue parole:
"Vedo un Sarri che è sempre stato così. È un grande allenatore e personaggio. In un gruppo è sempre stato centrale, forse ora non coagula il gruppo intorno al calcio che propone ma più a un'idea più emozionale. La sua centralità però rimane".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.