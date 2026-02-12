Bologna - Lazio | La Serie A esalta Taylor: il post social - VIDEO
12.02.2026 20:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Kenneth Taylor sigla il rigore decisivo e porta la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Bologna ko ai rigori, i biancocelesti sono stati impeccabili dal dischetto. Ci vuole freddezza e esperienza, caratteristiche che sicuramente non mancano al centrocampista della Lazio, il quale ha già catturato l'attenzione dell'Italia intera. La Serie A lo celebra sui social, immortalando il momento del rigore e dell'esultanza successiva.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.