Lazio, De Grandis (Sky) è polemico: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso!"

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il giornalista di Sky Sport ha analizzato la prestazione della squadra di Sarri, concentrandosi anche sulla mancata espulsione di Ferguson.

GRUPPO - "Sul concetto di gruppo non mi soffermo mai troppo, mi sembra un discorso che lascia poco, ma questa Lazio ha un gruppo bellissimo, si vede unione in tutti, guardate anche Romagnoli dopo il goal. Ieri ho visto tante belle riscosse, Dele, Noslin e Nuno hanno dimostrato di esserci, Dele e Noslin nel goal e Tavares si è preso la responsabilità sul primo rigore".

ROSSO FERGUSON - "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso. Se un giocatore sta correndo non puoi trattenerlo, quello è sempre fallo, se volontariamente sbilanci un avversario è sempre fallo".

ROVELLA - "Rovella piace a tutti, ma in questo momento è in difficoltà, Cataldi è l’unico che prova a cercare la verticalizzazione, è troppo importante in questo momento per la Lazio".

ATTACCO AI GIOCATORI - "Quelli che fanno i post contro i giocatori non sono tifosi, attaccare i giocatori per offendere Lotito non ha senso, Noslin ha risposto a tutti ieri".