Juve - Lazio, Sarri se la prende con Noslin e Cancellieri: cos'è successo
10.02.2026 18:00 di Andrea Castellano
All'interno di BordoCam, su Dazn, viene analizzato l'episodio del gol dell'1-2 della Juventus contro la Lazio grazie al colpo di testa di McKennie. Mentre la panchina bianconera esulta, su quella biancoceleste Sarri è arrabbiatissimo. In particolare se la prende con Noslin e Cancellieri, che poco prima di subire la rete aveva mandato a scaldarsi.
Questo il racconto del giornalista Davide Bernardi in quell'occasione: "Pochi minuti prima di subire gol, Sarri aveva mandato a scaldarsi sia Noslin che Cancellieri perché vedeva i due esterni stanchi. E ora li richiama, ma il messaggio non arriva. Dopo un paio di minuti ancora di forcing della Juventus, l'allenatore toscano è costretto a riprenderli con un urlaccio per farli entrare".
