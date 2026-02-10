Lazio, continuano gli allenamenti a Coverciano: nel mirino c'è il Bologna - FOTO
Lazio in ritiro a Coverciano. La squadra di Sarri prosegue gli allenamenti nel Centro Sportivo della Nazionale italiana in vista della gara contro il Bologna di Coppa Italia. Solo dopo la sfida dei quarti di finale, i biancocelesti torneranno a Formello per preparare la partita con l'Atalanta. La società ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del lavoro dei giocatori sul campo: tra questi c'è anche Provstgaard, uscito con i crampi dall'ultima giornata di campionato giocata a Torino. Di seguito le foto.
