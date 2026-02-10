Lazio, Cardone sul mercato: "Sarri non è stato accontentato. A Bologna..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per tornare sul mercato e per commentare le possibili scelte in vista del Bologna. Ecco di seguito le sue parole:

"Un anno fa la situazione era completamente diversa: la Lazio era quarta in campionato e lottava in Europa. Sul mercato, anche nella precedente esperienza, Sarri aveva proposto dei nomi e non è stato accontentato, ma comunque la Lazio ha speso; questo per dire che a quel punto si potevano seguire le indicazioni del tecnico".

"Per quanto riguarda le scelte di domani, ci sono diversi dubbi di formazione al momento: Cancellieri dovrebbe partire dal 1′, al posto quindi di Pedro visto titolare a Torino; il resto dell’attacco rimarrà invariato con Maldini punta e Isaksen a destra".

"In mezzo al campo, Cataldi regista con Taylor a sinistra; a destra è aperto il ballottaggio Dele-Bashiru-Belahyane. In porta Provedel, davanti a lui Marusic e Romagnoli sono certi di un posto; in queste ore si capirà come sta Gila, eventualmente ci sarà Provstgaard e sulla corsia mancina è aperto il ballottaggio Tavares-Pellegrini".