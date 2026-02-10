Coppa Italia | Bologna, i convocati di Italiano per la Lazio: la lista completa
10.02.2026 14:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto pronto per la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Lazio che mette in palio la semifinale di Coppa Italia. In vista del match mister Italiano ha diramato la lista dei convocati. Due le assenze: quella già nota di De Silvestri a cui si è aggiunta quella di Heggem.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Helland, Lucumì, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
