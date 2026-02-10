Coppa Italia | Bologna, i convocati di Italiano per la Lazio: la lista completa

10.02.2026 14:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia | Bologna, i convocati di Italiano per la Lazio: la lista completa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto per la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Lazio che mette in palio la semifinale di Coppa Italia. In vista del match mister Italiano ha diramato la lista dei convocati. Due le assenze: quella già nota di De Silvestri a cui si è aggiunta quella di Heggem.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Casale, Helland, Lucumì, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide