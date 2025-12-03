Coppa Italia, l'Atalanta vola ai quarti: poker al Genoa
La squadra guidata da Palladino si impone per 4-0 sul Genoa di De Rossi: ai quarti la Dea sfiderà la Juventus di Spalletti
03.12.2025 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’Atalanta di Palladino conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo nettamente il Genoa di De Rossi.
Al Gewiss Stadium non c’è partita con la Dea che la sblocca al minuto 19 con Djimsiti. Poco dopo la gara si mette ancor di più in salita per il Genoa che rimane in dieci uomini dal minuto 36 per l’espulsione di Fini.
Nella ripresa è quindi un assolo dell’Atalanta che dilaga e fissa il punteggio sul 4-0 con i gol di de Roon, Pasalic e Ahanor. Ai quarti i bergamaschi sfideranno la Juventus di Spalletti che nella serata di ieri ha battuto l’Udinese.
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide