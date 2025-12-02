Milan, ecco la sanzione per Allegri dopo la Lazio: i dettagli
All'interno del comunicato del Giudice Sportivo riguardo l'ultima giornata di Serie A, è presente una sanzione (una giornata di squalifica e 10mila euro di multa) per l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Nel finale della partita contro la Lazio, infatti, il tecnico rossonero ha protestato per un possibile rigore per i biancocelesti andando testa a testa con l'arbitro Collu.
Di seguito il comunicato.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 - ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.