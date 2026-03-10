Lazio - Sassuolo, la contestazione colpisce ancora: Olimpico mai così deserto
10.03.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La contestazione dei tifosi continua. La protesta tifosi della Lazio ha colpito ancora, portando poco più di 5mila persone (5.667 per la precisione, di cui 2mila tra inviti e biglietti-omaggio) allo stadio per la gara contro il Sassuolo. Solo 2.100 erano i biglietti venduti, che si sono aggiunti ai pochi abbonati che hanno deciso di entrare all'Olimpico.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, gli spalti non sono mai stati così deserti: c'era ancora meno gente rispetto alle altre gare in casa (Genoa e Atalanta due volte) giocate con la protesta in atto. La stragrande maggioranza dei tifosi ha ascoltato e accolto l'invito del tifo organizzato: ora si attende la decisione sulla prossima partita contro il Milan.
Andrea Castellano
