Lazio, sospiro di sollievo per Taylor dopo il Sassuolo: "Giusto in tempo!" - FOTO
10.03.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Marusic decisivo. Il gol allo scadere del terzino ha regalato la vittoria alla Lazio contro il Sassuolo. Il risultato era fermo sull'1-1 dal primo tempo, dopo il pareggio di Laurienté in risposta alla rete iniziale di Maldini. Ci ha pensato il montenegrino a far sorridere Sarri, la squadra e i tifosi, raccogliendo un cross di Cancellieri e bucando di testa Muric in uscita. Sul suo profilo Instagram, Taylor ha pubblicato un post esultando per il successo e tirando un bel sospiro di sollievo per aver ritrovato i tre punti: "Giusto in tempo", si legge nella descrizione. Di seguito l'immagine.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.