Lazio, si lavora verso Torino in modalità "focus" - FT

24.02.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alle spalle il pari contro il Cagliari, la Lazio si prepara a scendere in campo in vista della difficile sfida contro il Torino in programma domenica 1 marzo alle 18.00.
Una gara importante per i biancocelesti che vogliono tornare al successo che manca dalla vittoria dell'Olimpico contro il Genoa.
Intanto la squadra si allena agli ordini di mister Sarri come testimonia lo scatto postato dalal società sui social.
