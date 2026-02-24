Lazio, Melli: "Mi auguro Lotito lasci presto, ma anche Sarri". Vocalelli lo attacca
24.02.2026 14:45 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Franco Melli è tornato all’attacco con tono polemico, accusando con parole durissime la società Lazio, ma anche l'allenatore biancoceleste. Di seguito le sue parole:
“Mi auguro che Lotito lasci presto, ma anche Sarri deve andarsene. Sbaglia tutte le formazioni, non si capisce più cosa sta facendo!“. Un commento che non è andato giù al collega Alessandro Vocalelli, il quale ha aperto lo scontro così: “Stai facendo un’accusa gravissima e terribile a Lotito e Fabiani: se è così lo cacciassero! Perché ancora non lo fanno!?“.
