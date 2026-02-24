Lazio, Romagnoli e la promessa con l'Al Sadd: cosa succederà in estate
RASSEGNA STAMPA - Difesa da ricostruire. È questo il destino della Lazio, che come scrive Il Corriere dello Sport "non si preoccupa del futuro". Prima Gila, senza offerte per il rinnovo, e poi Romagnoli, al centro di lunghe vicissitudini di mercato a gennaio. Sono entrambi in scadenza nel 2027 e in estate con ogni probabilità andranno via.
Il centrale italiano lo scorso gennaio aveva dato l'ok per partire, lo voleva l'Al Sadd di Mancini. Dopo di che un comunicato della società e una richiesta di Lotito (rinunciare a tre mensilità, ndr.) hanno fatto saltare l'affare sul gong. Per questo è rimasto, ma solo fino a giugno. Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, infatti, Romagnoli conta di lasciare la Capitale (questa volta per davvero) a giugno, forte della promessa con il club del Qatar. La Lazio quindi rischia di ritrovarsi senza i suoi due difensori titolari e di dover rifare totalmente il reparto.