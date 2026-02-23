Lazio, la classifica compromette la Coppa Italia: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio scende in classifica. Dopo il posticipo tra Bologna e Udinese, i biancocelesti finiranno al decimo posto, a pochi punti dall'ottavo ma a grande distanza dal settimo e dalle posizioni superiori. Un risultato molto al di sotto di quanto visto nelle scorse stagioni, che ora mette a repentaglio anche le competizioni del prossimo anno.

Rimanendo fuori dai primi otto posti in Serie A, infatti, la Lazio rischia di non rientrare nelle otto 'teste di serie' che si giocano la Coppa Italia a partire dagli ottavi. Nelle ultime due stagioni è successo prima al Napoli e poi al Milan, entrambe eliminate proprio dai biancocelesti che ora potrebbero ritrovarsi nella stessa situazione.

Gli azzurri, nella stagione 2024/25, hanno affrontato e battuto il Modena ai trentaduesimi di finale e il Palermo ai sedicesimi; i rossoneri, invece, in estate hanno eliminato il Bari e il Lecce. La Lazio potrebbe fare la stessa fine iniziando anticipatamente la sua stagione: quest'anno, infatti, la prima fase si è giocata tra il 15 e il 18 agosto, a dieci giorni dalla prima giornata del campionato. Un risultato del genere per la Lazio non si verifica dalla stagione 2014/15: dopo il nono posto dell'annata precedente, i biancocelesti, guidati da Pioli, avevano sfidato e battuto il Bassano Virtus (7-0) prima e il Varese (3-0) poi.

Ora, per rientrare nelle otto 'teste di serie', la squadra di Sarri dovrebbe terminare il campionato tra le prime otto in classifica oppure vincere questa edizione della Coppa Italia, come ha fatto il Bologna l'anno scorso. Finiti al nono posto, infatti, i rossoblù hanno battuto in finale il Milan con il gol di Ndoye, sfidando poi il Parma agli ottavi qualche mese fa (e venendo eliminati ai quarti proprio dalla Lazio) e costringendo i rossoneri (arrivati ottavi) a iniziare la sua stagione ai trentaduesimi di finale.