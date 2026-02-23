Lazio, attacco da incubo: mai così pochi gol dal... triplete dell'Inter

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Numeri impressionanti, in negativo. Quest'anno la Lazio fa tanta fatica a segnare: nessun giocatore in rosa ha superato i 3 gol in campionato, al primo posto dei migliori marcatori della stagione ci sono Pedro, Cataldi, Isaksen, Zaccagni e Cancellieri. Il totale è di 26 reti realizzate: peggio hanno fatto solamente Parma (19), Torino (25), Cremonese (21), Lecce (17), Pisa (20) e Verona (19). Sono tutte squadre attualmente in lotta per non retrocedere e che si trovano sotto in classifica, così come Cagliari, Genoa e Fiorentina che però hanno segnato più dei biancocelesti (rispettivamente 28, 32 e 29).

Per ben 13 partite su 26 giocate, la Lazio non ha segnato. E in totale sono ben cinque gli 0-0 collezionati in Serie A. Numeri così bassi non si verificavano da praticamente quindici anni, ovvero dalla stagione 2009/10. In quel caso, dopo ventisei giornate di campionato, la squadra di Reja (prima Ballardini) si trovava invischiata nella lotta salvezza al diciassettesimo posto in classifica con 26 punti, 21 reti realizzate e 28 subite. In quel caso, erano dieci le gare senza gol e solo tre gli 0-0.

In più, anche quell'anno il miglior marcatore della Lazio in campionato non superava i tre gol: al primo posto a pari merito c'erano Cruz, Zarate, Kolarov e Floccari, poi Rocchi, Mauri e Stendardo a due e Matuzalem e Siviglia a uno. La squadra di Reja, alla fine, ha chiuso quella stagione al dodicesimo posto in Serie A con 39 reti realizzate e 43 subite. Attualmente, invece, la Lazio di Sarri è nona (presto decima, dopo Bologna - Udinese), con ancora dodici giornate da disputare.