Lazio, pessimi numeri in trasferta: il dato che rimanda a Inzaghi e Pioli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - La classifica si complica sempre di più, la Lazio è finita in una situazione di limbo che rende complicato focalizzarsi sulle motivazioni. La Lazio ha un decimo posto da difendere, oggi c'è Bologna - Udinese e qualsiasi risultato la farà scendere di un gradino. Fa strano solo a leggerlo ma è così. Senza i tre punti la classifica non si scala e l'entusiasmo non si coltiva.

I numeri, poi, non fanno altro che confermare quella che è più di una tendenza, una costante: come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio ha realizzato solamente 15 punti in 13 partite giocate lontano dall'Olimpico. Un dato che non si vedeva dalle parti di Formello da circa dieci anni, dal 2016, l'anno in cui Stefano Pioli venne esonerato alla trentaduesima giornata per fare spazio a Simone Inzaghi.