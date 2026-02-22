Atalanta, i tifosi protestano verso la Lazio: "Società, ci diamo una svegliata!"
Striscione di protesta da parte della Curva Nord dell'Atalanta contro la trasferta con obbligo di Dea Card per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. i sostenitori nerazzurri hanno affisso un lenzuolo bianco con la scritta: "Anche la semifinale di Coppa Italia vietata. Società Atalanta: ci diamo una svegliata!", in una via dietro il Gewiss Stadium, per esprimere il loro malcontento contro le norme imposte che consentiranno di viaggiare verso l'Olimpico soltanto se in possesso di tessera del tifoso.
La partita si giocherà mercoledì 4 marzo a Roma, con la gara di ritorno che verrà invece disputata a fine aprile. Chi avrà la meglio accederà alla finalissima dove incontrerà la vincente dell'altra semifinale, quella tra Inter e Como.
Poco distante, sempre nei pressi dello stadio di Bergamo, è stato affisso un altro striscione, che recita: "Ennesima semifinale privata del suo senso più profondo. Un popolo intero che spinge per conquistare un sogno. Trasferte libere!".