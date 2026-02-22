Cagliari - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Maldini impreciso, Belahyane a sprazzi
RASSEGNA STAMPA - È una Lazio inoffensiva quella uscita con un pareggio per 0-0 dalla sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari. Dopo aver rischiato a più riprese di andare sotto nel corso del primo tempo, nella ripresa i biancocelesti aumentano i giri, senza, però, riuscire a creare pericoli concreti per la porta difesa da Caprile. Nel finale i rossoblù rimangono in dieci uomini per il secondo giallo mostrato a Mina e la squadra di Sarri prova invano a strappare i tre punti, sfiorando con Cataldi nel recupero il gol vittoria. Di seguito le pagelle dei calciatori della Lazio a opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6.5, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (71' Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 5.5 (59 Cataldi 6.5), Taylor 5; Isaksen 5 (59' Cancellieri 5), Maldini 4.5 (71' Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84' Noslin sv). All.: Sarri 5.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6.5; Marusic 6, Provstgaard 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 5 (71' Tavares 6); Belahyane 6.5, Rovella 6 (59 Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 6 (59' Cancellieri 6), Maldini 5.5 (71' Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84' Noslin 6.5). All.: Sarri 6.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4.5 (71' Tavares 6); Belahyane 6.5, Rovella 5.5 (59 Cataldi 6), Taylor 5; Isaksen 5.5 (59' Cancellieri 5), Maldini 4.5 (71' Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5 (84' Noslin sv). All.: Sarri 5.5.
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6; Marusic 5.5, Provstgaard 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (71' Tavares 6); Belahyane 5, Rovella 6 (59 Cataldi 6), Taylor 5.5; Isaksen 5 (59' Cancellieri 5), Maldini 4.5 (71' Ratkov 5), Zaccagni 5 (84' Noslin 6). All.: Sarri 5.5.