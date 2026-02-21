IL TABELLINO di Cagliari - Lazio 0-0
Serie A Enilive | 26ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 20:45
Unipo Domus, Cagliari
CAGLIARI - LAZIO 0-0
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Sulemana, Adopo, Mazzitelli (41' Idrissi), Obert; Kilicsoy (87' Zappa), Esposito (72' Trepy)
A disp.: Sherri, Ciocci, Juan Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Pavoletti, Mendy.
All.: Fabio Pisacane
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (71' Tavares); Belahyane, Rovella (59 Cataldi), Taylor; Isaksen (59' Cancellieri), Maldini (71' Ratkov), Zaccagni (84' Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Przyborek.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini); Assistenti: Costanzo - Fontani; IV ufficiale: Galipò; VAR: Maggioni; AVAR: Maresca
NOTE. Ammoniti: 26' - 85' Mina (C), 46' Pellegrini, 56' Zé Pedro (C), 64' Provstgaard (L)
Espulsi: 85' Mina (C)
Recupero: 2' p.t; 5' s.t.