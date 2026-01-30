IL TABELLINO di Lazio-Genoa 3-2

30.01.2026 22:50 di Elena Bravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Serie A Enilive | 23ª giornata

Venerdì 30 gennaio 2026, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-GENOA 3-2 (56' Pedro rig, 62' Taylor, 68' Malinovskyi rig., 75' Vitinha, 90'+10' Cataldi)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (80' Tavares); Taylor (80' Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (87' Noslin), Maldini (73' Ratkov), Pedro (73' Cancellieri).

A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (87' Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo (80' Ekuban), Vitinha (80' Cornet).

A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.

All.: Daniele De Rossi

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine), Assistenti: L. Rossi - Zingarelli, IV ufficiale: Dionisi, V.A.R.: Camplone, A.V.A.R.: Guida

Ammoniti: 64' Malinovskyi (G), 68' Provedel (L), 72' Ostigaard (G), 90'+2' Norton-Cuffy (G)

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.