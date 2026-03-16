Lazio, la 'tregua' è finita: apparso nuovo striscione contro Lotito - FOTO
16.03.2026 11:00 di Simone Locusta
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La tregua è finita, ma forse non c'è mai stata realmente. Era solo circoscritta alla scelta da parte dei tifosi laziali di disertare stadio. Quello di Lazio - Milan è stato un ultimo ballo, un abbraccio che Sarri e la squadra meritavano per l'attaccamento e la serietà dimostrata per tutto l'arco della stagione, nonostante le molteplici difficoltà.
La protesta adesso continua, lo stadio rimarrà vuoto e i tifosi alzeranno ancor più la voce contro la società. In mattinata, infatti, è apparso un nuovo striscione sulla Pontina con la scritta "Libera la Lazio".
Un messaggio eloquente e ormai ben noto, dal significato consolidato. Un marchio di fabbrica di una protesta che va avanti da moltissimo tempo e che non accenna a fermarsi.