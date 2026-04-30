Lazio, che balzo in sette giornate! La classifica degli ultimi due mesi
RASSEGNA STAMPA - Una Lazio diversa, nel momento più importante. La squadra di Maurizio Sarri vola da quasi due mesi: nelle ultime sette giornate di campionato, sottolinea il Corriere della Sera, sarebbe terza con 14 punti, dietro solo a Juventus e Napoli, nonostante sfide impegnative contro Milan, Bologna e lo stesso Napoli.
Il rendimento è solido se si considera anche la Coppa Italia: una sola sconfitta nelle ultime nove partite (contro la Fiorentina), miglior striscia stagionale. Un dato che conferma la crescita della squadra proprio nel momento chiave.
Così la Lazio si presenta alla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter in grande forma. L’infermeria si è quasi svuotata (eccezion fatta per Provedel) e anche l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: lo Stadio Olimpico sarà pieno, con biglietti praticamente esauriti in poche ore. I biancocelesti arrivano all’ultimo atto da sfavoriti sulla carta, ma con fiducia: la Lazio di Coppa, infatti, ha già dimostrato di poter andare oltre i pronostici.