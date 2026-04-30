Lazio, sold out a un passo per la finale: altri biglietti in arrivo? I dettagli
RASSEGNA STAMPA - È stata una vera e propria caccia al biglietto. In poco più di ventiquattrore, i 25.000 tagliandi destinati ai tifosi della Lazio per la finale di Coppa Italia sono praticamente andati tutti esauriti. Nella fase di prelazione, decine di migliaia di migliaia di tifosi biancocelesti hanno preso d'assalto il circuito Vivaticket, creando attese interminabili e finendo col polverizzare quasi ogni posto messo a disposizione.
Secondo il Corriere dello Sport, nella mattinata di ieri, 29 aprile, erano appena 500 i biglietti rimasti invenduti, diventati poco più di 200 in serata, tutti in Monte Mario. Nelle prossime ore, dunque, è previsto un sold out totale, che racconta tanto della voglia del popolo laziale di tornare, per una notte, a riempire l'Olimpico per sostenere la squadra di Sarri. La disponibilità dei tagliandi, però, potrebbe non essere terminata definitivamente e una volta iniziata la vendita libera potrebbero presentarsi nuove opportunità per i tifosi della Lazio
Sponda Inter, infatti, l'euforia per la finale è stata decisamente inferiore e sono ben 10.000 i biglietti ancora rimasti invenduti nei settori destinati ai nerazzurri. A disposizione restano 3.300 posti in Tribuna Monte Mario, 850 in Tribuna Tevere, 3.500 nei Distinti Sud Est e 2.800 nei Distinti Sud Ovest, mentre solo la Curva Sud risulta esaurita. Se la situazione restasse tale, parte di questi biglietti potrebbero essere (quelli delle tribune) potrebbero essere rimessi in vendita libera, dando la possibilità ad altri supporters biancocelesti di assistere al match.