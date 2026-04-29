Oddi: “Lazio bene con le grandi. Cataldi? Pubalgia tremenda, ma…”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi. L’ex calciatore della Lazio ha analizzato il momento recente della squadra biancoceleste, dalla gara con l’Udinese alle prossime sfide che attendono i biancocelesti. Queste le sue parole: “Con l’Udinese la gara si è accesa nel finale e ci sono stati anche bei gol, su tutti quello di Pedro ma chiaramente pure quello di Pellegrini merita di essere citato. Non è stata una bella partita, ripeto, ha entusiasmato sono nel finale”.

“La squadra comunque la vedo bene quando gioca con squadre importanti, basta pensare alle ultime sfide con Napoli e Milan. Sulla base di questo, mi aspetto che in finale la Lazio possa fare una prova simile. Con la prestazione buona, il risultato può arrivare”.

“Cataldi? La pubalgia è tremenda. Se riesci a giocare, quando ti fermi alla fine non riesci neanche a camminare bene. Ora però i tempi sono cambiati, in queste due settimane magari Cataldi starà a riposo per poi provare ad esserci contro l’Inter”.