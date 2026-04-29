GOSSIP | Pilar Fogliati: "Paratici? Della differenza d'età non me ne frega nulla"
29.04.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lunga e interessante intervista quella rilasciata dall’attrice Pilar Fogliati che, al settimanale F., ha parlato anche della chiacchierata relazione con l’ex dirigente della Juventus, oggi alla Fiorentina, Fabio Paratici. “Come si dice: "Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno". In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto”... <<< PILAR FOGLIATI >>>
autore
Jessica Reatini
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