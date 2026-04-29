Lazio, allarme pubalgia per Cataldi. Ecco le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Ancora preoccupazioni in regia per la Lazio. Con Rovella appena rientrato, Patric adattato e ora anche Cataldi non al meglio, le soluzioni si riducono. Il club, nel comunicato dei convocati per l’Udinese, aveva parlato di sindrome influenzale per giustificare l’assenza del centrocampista, ma la febbre non è ancora del tutto passata e cresce il timore per una possibile pubalgia.
Sarri, intanto, è stato costretto a reinventarsi: lunedì ha schierato Patric, soluzione già utilizzata contro Atalanta e Napoli, oltre che nei precedenti con Milan e Bologna. Un’emergenza nata già con il Sassuolo, quando Cataldi si era fermato per un problema al polpaccio, poi risolto in due settimane.
Il quadro, però, resta incerto. L’assenza contro l’Udinese e le parole dello stesso Sarri ("ha qualche problema in più, vediamo se recupera") fanno pensare a qualcosa di più serio. Se fosse confermata la pubalgia, spiega il Corriere dello Sport, servirà una gestione attenta nelle prossime settimane, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia.