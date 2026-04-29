Lazio, Sarri recupera tutti per la finale. C'è una sola eccezione...

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RASSEGNA STAMPA - Li recupererà tutti Maurizio Sarri. Ma con solo un'incognita. La Lazio potrebbe riuscire per la prima volta ad avere la rosa (quasi) al completo per una partita. Entro il 13 maggio l'infermeria dovrebbe svuotarsi completamente con Ivan Provedel, Samuel Gigot e Danilo Cataldi che potrebbero rappresentare le uniche eccezioni. Nicolò Rovella, d'altronde, è stato convocato già per la sfida contro l'Udinese e se Pellegrini non si fosse fatto ammonire sarebbe anche entrato in campo per una decina di minuti. Dovrà rimandare alla partita contro la Cremonese, quando ricomincerà a mettere minuti della gambe in vista dell'appuntamento più importante dell'anno.

GILA E ZACCAGNI - Le condizioni di Gila e Zaccagni non preoccupano e non preoccupavano neanche quando il tecnico ha deciso di lasciarli a casa lunedì sera. Il difensore spagnolo aveva accusato una lieve trauma contusivo/distorsivo contro l'Atalanta, per Zaccagni si trattava solo di un sovraccarico muscolare dovuto ai 103' giocati a Bergamo, dopo esser tornato da poco dall'infortunio muscolare. Entrambi ci saranno contro la Cremonese, ma saranno anche gestiti in vista della finale di Coppa Italia.

CATALDI - Per quanto riguarda gli infortunati, invece, Provedel e Gigot saranno sicuramente out. Il portiere era in panchina nella partita contro l'Udinese, ma solo per star vicino alla squadra. In porta ci sarà sempre Edoardo Motta, ormai nuovo idolo della tifoseria laziale. Qualche dubbio resta su Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio dovrà fare i conti con una fastidiosa pubalgia e, come riporta il Messaggero, andrà monitorato di giorno in giorno prima di sapere se rientrerà tra i convocati o sarà costretto al forfait.