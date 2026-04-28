Lazio, Taylor va al Mondiale? Koeman ci pensa: le ultime dall'Olanda
Chance Mondiale per Kenneth Taylor. C'è un posto libero in lista dopo il grave infortunio al ginocchio di Xavi Simons con il Tottenham. Come riportato da ESPN, la mezzala della Lazio rientra nella lista dei candidati per sostituirlo. Si gioca tutto negli ultimi mesi, così come i suoi connazionali che sperano in una chiamata. Tra centrocampo e attacco sono già sicuri del posto Gravenberch, de Jong, Reijnders, Gakpo e Malen: con questi titolari, il ct Koeman dovrà scegliere che tipo di giocatore portarsi in America quest'estate.
Oltre proprio a Taylor, dove in Olanda viene elogiato per essere praticamente infallibile dal dischetto del rigore, tra i papabili ci sono anche Kluivert, Summerville, Til, Lang, Smit, Valente e Wijnaldum. L'ultima presenza del centrocampista biancoceleste con la Nazionale maggiore olandese risale allo scorso 23 marzo 2025 ai quarti di Nations League contro la Spagna. Ora spera di ritrovare la convocazione per il torneo più importante: tutto passerà dalle sue prestazioni con la maglia della Lazio in questo finale di stagione.