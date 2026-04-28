Lazio, Er Faina: "Noslin? Non me lo prenderei neanche in Kings League!"

Il giorno dopo il pareggio tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Damiano Er Faina per commentare la prova della squadra di Sarri e dire la sua su alcuni singoli della rosa.

LAZIO-UDINESE - "Il primo tempo non mi è piaciuto per niente. Non so se è stato sbagliato l'approccio o era una questione di stanchezza. Nel secondo tempo ho visto una squadra rampante. Al netto degli errori difensivi ho visto una grande Lazio. Peccato per non aver trovato il 3-1 di Dele-Bashiru, aveva fatto una grande azione, poi ha concluso fuori".

OBIETTIVI - "Quest'anno il cammino in Coppa Italia è stato difficile. La Lazio ha giocato contro il Milan, il Bologna e l'Atalanta. Se lo paragoniamo al 'miracolo' di Italiano dello scorso anno non c'è storia. L'ottavo posto permette di evitare di giocare una partita ad agosto che sarebbe lancinante. Se la Lazio dovesse perdere la finale? Al di là del risultato la stagione di Sarri resta positiva. Per me è l'unico baluardo. Ieri la Lazio giocava con una catena di destra che si descrive da sola".

SINGOLI - "Patric nella rosa della Lazio ci deve sempre stare per quello che dà a livello umorale. Nello spogliatoio è fondamentale. Zaccagni ha fatto due stagioni esemplari prima di queste. Per me giocherebbe tra le migliori squadre della Serie A. A Napoli gioca, alla Roma gioca, al Como gioca. Zaccagni è più forte di Diao. Che voto gli do alla sua stagione? Sei o sei e mezzo. Per me è di gran lunga migliore alla stagione di Noslin. Non me lo prenderei neanche in Kings League".

"A livello nazionale si parla poco di Pedro. Un giocatore da far vedere nelle scuole calcio. Se giocasse nel Milan il gol di ieri avrebbe girato per tutta Italia. Mi dispiace anche aver sentito, ieri, alcune critiche a Motta. Mi dispiace sentire sempre le stesse cose. Io il prossimo anno terrei Mandas e Motta, rinunciando a Provedel".