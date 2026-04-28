Calciomercato Lazio | Moretto su Gila - Milan: “A breve i primi contatti, ma..."

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Il Milan insiste per Mario Gila. Come vi avevamo anticipato durante la sessione invernale di mercato, in vista di quest'estate il club rossonero tornerà alla carica per il centrale spagnolo. La scadenza del contratto nel 2027 rende complicato per la Lazio sperare in una sua permanenza, soprattutto considerando la volontà del calciatore di fare un salto in avanti nella propria carriera. Tare, che nel 2021 lo ha portato alla Lazio, sarebbe pronto a offrirgli quest'occasione e avrebbe trovato l'approvazione anche di Allegri e di Cardinale.

IL PUNTO DI MORETTO SU GILA - Secondo quanto svelato, però, da Matteo Moretto sul canale YouTube si Fabrizio Romano, ad oggi sarebbe complicato pensare a una trattativa tra la Lazio e il suo ex direttore sportivo, per via dei rapporti "freddi" tra le parti. Tuttavia, la volontà di Tare è quella di provarci e nel corso di questa settimana dovrebbe avviare i primi contatti.

"In queste settimane però il Milan inizierà a parlare con la Lazio ufficialmente. Non è un'operazione semplice, sappiamo che trattare con Lotito non è facile e conosciamo i rapporti un po' freddi fra Tare e la Lazio, e inoltre c'è una grande concorrenza".