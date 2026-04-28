Lazio - Udinese, i numeri del match: specialità tiri, precisione e tocchi in area
Sei gol e un pareggio l'esito del Monday Night andato in scena ieri sera all'Olimpico.
Stando ai dati, come riporta il Corriere dello Sport, durante la partita tra Lazio e Udinese la sfida sul tema tiri fuori dallo specchio della porta è abbastanza equilibrato: 6 vs 6, ci si sposta un po' di più se si guarda a quelli nello specchio dove il rapporto è di 5 a 7. 13 i tiri totali della Lazio, 16 quelli dell'Udinese.
Non solo, stando ai tiri da dentro l'area di rigore, anche qui il gap non è devastante, 11 per i biancocelesti e 10 per i bianconeri, mentre quelli da fuori area 2 vs 6. Sono infine 17 i tocchi nell'area avversaria per la Lazio, addirittura 27 per l'Udinese, 458 passaggi con una precisione pari all'82% per i biancocelesti, 510 di cui l'86% riusciti per i bianconeri.