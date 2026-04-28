Lazio, Fusco: "Questa squadra non molla mai! È un fattore positivo"
28.04.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si è salvata allo scadere. Ci ha pensato Maldini a pareggiare all'ultimo il risultato contro l’Udinese, che era andata in vantaggio con la doppietta di Atta. Ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Fusco ha commentato la prestazione della formazione biancoceleste, soffermandosi soprattutto sul carattere della squadra di Sarri. Di seguito le sue parole.
“Di buono c’è che la Lazio non ha perso. Questa è una squadra che fa tanti gol nell’ultimo quarto d’ora, significa che non molla mai. Era chiaro che sarebbe stata una partita influenzata dalle fatiche contro l’Atalanta, ma è positivo che abbia lottato fino all’ultimo minuto“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.