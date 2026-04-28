Udinese, Okoye a Dazn: “Tanta fatica nel finale. Il gol di Pedro…”

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Anche Maduka Okoye tra i protagonisti delle interviste ai microfoni di Dazn dopo la gara tra Lazio e Udinese. Queste le sue parole: “Credo che per chi ha guardato la gara sia stata una bella partita, ma sembra che abbiamo perso qualcosa oggi. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poi gli ultimi minuti sono sempre difficili”.

“Vogliamo arrivare a 50 punti, lavoriamo per questo. Il calcio è così, dobbiamo andare avanti e pensare alla gara di sabato. Il gol di Pedro? Non l’ho rivisto, devo guardarlo, ma come il primo è stato difficile. Voglio lavorare per parare anche questi però”.