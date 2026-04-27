Gotti: "Finale di Coppa Italia? Lazio e Inter hanno una cosa in comune"
27.04.2026 23:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Presente nel salotto di Sky in occasione del post-partita di Lazio-Udinese, Luca Gotti ha parlato delle gara di questa sera contro l'Udinese, ma anche della finale di Coppa Italia, trovando delle cose in comune tra le due formazioni in gara, Inter e Lazio. Ecco allora le sue parole:
“Probabile che non ci sia un vero assillo della classifica. Nel primo tempo non ho visto la Lazio brillante, ha pagato la partita di Bergamo. Poi fino all’80’ è stato il contrario. Nel finale poteva fare gol chiunque in qualsiasi momento. La finale di Coppa Italia porta due squadre, Inter e Lazio, che hanno un focus importante su quella partita".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.