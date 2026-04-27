Lazio - Udinese, ecco il numero di presenti all'Olimpico: il dato
27.04.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prosegue la contestazione dei tifosi della Lazio contro la società. E dunque anche per la partita contro l'Udinese, in programma questa sera, l'Olimpico è praticamente deserto. Sono 8731 i presenti allo stadio in occasione della sfida contro i bianconeri, che chiuderà la 34esima giornata di Serie A. Accadrà lo stesso per le restanti gare casalinghe, incluso il derby contro la Roma. L'unica eccezione sarà rappresentata dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il 13 maggio.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.