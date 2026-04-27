Atalanta, Scalvini: "La sconfitta con la Lazio è stata una batosta"
27.04.2026 19:20 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Pochi minuti prima di scendere in campo per affrontare il Cagliari, Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato anche della delusione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Le parole del nerazzurro: "La sconfitta in coppa Italia contro la Lazio è stata una brutta batosta perché credevamo tanto nella vittoria del trofeo. Tra l’altro abbiamo giocato un’ottima gara. Il mister ha lavorato molto sotto il profilo psicologico e ci ha chiesto di trasformare la delusione in rabbia agonistica per chiudere al meglio la stagione".
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