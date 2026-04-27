Udinese, Runjaic sceglie l'attacco (e non solo) per la Lazio: le ultime
27.04.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Riflessioni in corso. Runjaic deve scegliere il sostituto di Davis, assente per infortunio. Chi accompagnerà Zaniolo contro la Lazio? Come riportato da Il Messaggero Veneto, il tecnico dell'Udinese probabilmente punterà su Buksa, in vantaggio su Gueye e Bayo. C'è poi da fare il punto anche a centrocampo, visto che mancherà Karlstrom per squalifica.
Il suo posto all'Olimpico dovrebbero prenderlo Piotrowski, favorito sia su Miller che su Zarraga. Il resto del reparto sarà completato da Ekkelenkamp e Atta, con Kamara ed Ehizibue sulle fasce. In difesa, davanti a Okoye in porta, spazio al terzetto Solet, Kabasele e Kristensen.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.