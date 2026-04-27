Lazio, i risultati del settore giovanile: l’U17 di Ledesma vola ai playoff
L`Under 17 di Cristian Daniel Ledesma conclude la Regular Season con il sorriso, vincendo il goleada contro il Lecce. Il 6-0 del `Salaria Sport Village` porta le firme di Agrifoglio, Morelli, Terracina e Santolini, è tripletta per quest`ultimo. Le aquile classe 2009 chiudono al quinto posto della classifica del girone C e staccano il pass per i playoff dove incontreranno l`Atalanta, terza classificata del girone B. Una gara secca, da dentro o fuori.
La Lazio stacca il pass anche per le fasi finali del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. I ragazzi di Edoardo Ragaini chiudono la stagione regolamentare con la vittoria di 1-5 contro i Red Tigers grazie alle reti di Punzo, Toci ed alla tripletta di Ascenzi, con questa vittoria, la Lazio rimane al terzo posto della classifica del girone B e prosegue il percorso verso il titolo regionale. Nella gara dei playoff, i biancocelesti classe 2012 sfidano i pari età della Vigor Perconti, seconda classificata del girone A.
Inizia la Fase Interregionale dell`Under 14 Pro. Buona la prima per le aquile di Valerio Gualdaroni. La Lazio espugna di misura l`ostico campo del Pescara, è sufficiente la rete di Vender per mettere in cassaforte i primi tre punti. Nel prossimo turno la Lazio attende il Napoli, una partita che potrebbe già essere determinante per conquistare le Final Four.
L`Under 18 guidata da Fabrizio Perrotti pareggia la sfida casalinga contro il Torino. Gol arrivati tutti nel primo tempo, al biancoceleste Di Claudio risponde Roda per l'1-1 finale. Iniziano gli ottavi di finale dell'Under 16. Le aquile di Cristiano Lombardi scendono in campo mercoledì, la Lazio attende l'Atalanta nella gara d'andata.
I risultati nel dettaglio:
Under 18 Nazionali - 32^ Giornata
LAZIO-TORINO 1-1
Marcatori: 4`pt Di Claudio (L), 15`pt Roda (T)
LAZIO: Giuliani (GK), Buonafede, Macerata, Dragotto, Touray, Avram, Zangari (35`st Castelli), De Cortes (22`st D`Agostino), Polinari (1`st Mecozzi), Di Claudio (30`st Cassani), Boccardelli (1`st Curzi)
A disp.: Hartman (GK), Margheri, Marchetti, Miloiu
All.: Perrotti
TORINO: Biondi (GK), Manzi (38’st Cekrezi), Davia, Cantarella, Roda, Amisano, Turola (15’st Da Costa), Ramondetti, Falasca, Odendo (25’st Rivas), Juhasz (25’st Macnack)
A disp.: Martena (GK), Mokris, Grandi, Penkov, Musat
All.: Vegliato
Under 17 Nazionali – 26^ Giornata
LAZIO-LECCE 6-0
Marcatori: 6’st rig. Agrifoglio (La), 17’st, 25’st, 28’st Santolini (La), 23’st Morelli (La), 39’st Terracina (La)
LAZIO: Patarini (GK) (29’st Ronci (GK)), Iovane (29’st Ricci), Maggiora Vergano (29’st Terracina), Bruscaglia (1’st Bellissima), Berni Canani, Agrifoglio, Morucci (12’st Dimaggio), Bagliesi (1’st Morelli), Mennea (1’st Alessandrini), Lulaj (1’st Santolini), Aprea (12’st Materazzi)
A disp.: /
All.: Ledesma
LECCE: Fontanarosa (GK) (33’st D’Agostino (GK)), Mariano, Danese, De Vita (12’st Cavalletti), Piccinno (20’st Specchia), Schito (34’pt Bianco), Bottalico (12’st Falbo), Buzzerio (33’st Placi), Pavese, Vergori, Arcuti (12’st Cipressa)
A disp.: /
All.: Trinchera
Under 16 Nazionali – Ottavi di finale, andata
LAZIO-ATALANTA(Diretta)
Mercoledì 29 Aprile, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ - Roma
Under 15 Nazionali
SOSTA
Under 14 Pro – Fase Interregionale, 1^ Giornata:
PESCARA-LAZIO 0-1
Marcatore:20’st Vender (L)
PESCARA: Spinelli (GK), Di Tizio (25’st Romeo), Marchesani, Petaccia, Antonetti, Leone, Meminaj (25’st Di Rocco), Torreggiani, D’Angelo, D’Onofrio
A disp.: Foglia (GK), Stellone, Sciarra, Corradetti, De Coso, Pavone, Chiavaroli
All.: Di Giacomo
LAZIO: Folgori (GK), Rufo (33’st Coccia), Mazzei D. (35’st Toci), Zauri, Pampinella, Vender (27’st Mancini), Licciardello (15’st Sciarpelletti), Carboni, Conti, Piras (9’st Punzo), Vinci
A disp.: Jiboc (GK), Sergio, Epure, Proietti Modi
All.: Gualdaroni
Under 14 Regionali Eccellenza – 30^ Giornata
RED TIGERS-LAZIO 1-5
Marcatori: 7`pt, 32`pt, 23`st Ascenzi (L), 29`pt Punzo (L), 10`st Ippoliti (RT), 18`st Toci (L)
RED TIGERS: Bianconi (GK), Atzeni (14’st Mancini), Marcelli (8’st Abundo), Aurelio (29’st Casciani), Ippoliti, Fortarezzo (22’st Mertino), De Litta (18’st Franco), Cirillo, Petrocchi, Calabrese (8’st De Lucia), Natale (4’st Mamidovic )
A disp.: Proietti (GK),
All.: Marini
LAZIO: Chinni (GK), Rufini (20`st Cangemi), Mazzei N. (20`st Paloni), Maura, Toci (20`st Casali), Pirozzi (18`st Mosci), Ascenzi, Cottini (8`st Nunnari), Proietti Modi (8`st Bucci), Carlopio, Punzo (1`st Belardelli)
A disp.: Jiboc (GK), Epure
All.: Ragaini