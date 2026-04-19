PRIMAVERA | Lazio, Serra: “Futuro? Non ho ancora deciso. Sul ruolo…” - VIDEO

Al termine del derby Primavera tra Lazio e Roma è intervenuto in zona mista Federico Serra. Queste le sue parole: “È stata una partita non facile per tutte e due le squadre, abbiamo avuto quell'occasione nel primo tempo, capitata a me davanti alla porta, poi c'è stata un po' di sfortuna. Però non penso a quello, penso già alla prossima partita”.

“A inizio anno abbiamo iniziato col 4-3-3, però mi sono trovato bene là davanti, poi ho avuto l'infortunio e ho saltato tre mesi, quindi il tempo del cambio modulo. Per l'aspetto del 3-5-2 sicuramente mi trovo meglio con un attaccante più strutturato, con cui riesco a giocare bene sotto, riesco a prendere più palla e a giocare”.

“Siamo stati sempre un bel gruppo, siamo sempre stati attaccati, anche i ragazzi che sono saliti da sotto li abbiamo sempre aiutati come avevano fatto precedentemente altri con me. Sono contento dei miei compagni perché diamo sempre tutto l'uno per l'altro e anche oggi ne è stata la dimostrazione”.

“Il mio futuro? Ancora non ho le idee chiare, sicuramente adesso rimangono quattro partite, poi tiriamo le somme e vediamo”.

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