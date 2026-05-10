IL TABELLINO di Torino - Lazio Primavera 4-1
Primavera 1 | 37ª giornata
Domenica 10 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)
Torino - Lazio Primavera 4-1
Marcatori: Gabellini (34', 54', T), Perciun (48', T), Sana Fernandes (62', L), Ferraris (90+2', T)
TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (89' Gaffurini), Pellini, Tonica, Carrascosa; Perciun (68' Ferraris), Luongo (68' Olinga), Acquah; Conzato (75' Gatto), Gabellini, Bonacina (89' Rivas). A disp.: Cereser, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Odendo. All.: Baldini.
LAZIO (3-5-2): D’Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni (54' Trifelli), Pernaselci; Shpuza (46' Cuzzarella), Battisti (85' Boccardelli), Farcomeni, Santagostino, Canali (85' Milillo); Sana Fernandes, Sulejmani (67' Serra). A disp.: Patarini, Calvani, Gelli, Marinaj, Ferrari, Curzi. All.: Scalisi.
Arbitro: Pasculli (sez. Como)
Assistenti: Mititelu - Galasso
NOTE
Ammoniti: Ciucci (L), Perciun (T).
Recupero: 3' s.t.