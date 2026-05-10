Serie A, bagarre Champions e lotta salvezza: tutte le sfide in programma
10.05.2026 10:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Archiviato il sabato di Serie A, la 36esima giornata prosegue con altre cinque partite. Alle 12:30, il Como proverà a tenere vive le proprie speranze di un posto Champions, in casa del Verona già retrocesso. Alle 15:00, la Fiorentina va a caccia di almeno un punto contro il Genoa per blindare la salvezza, mentre la Cremonese continuerà a rincorrere la salvezza contro il Pisa e vuole un successo che ridurebbe a un punto il gap con il Lecce.
Alle ore 18:00 sarà la volta di Parma - Roma, con i giallorossi che continuano a inseguire il quarto posto in classifica e sperano in uno stop del Milan, che alle 20:45 se la vedrà a San Siro contro l'Atalanta, ormai fuori da ogni discorso per le prime sei posizioni.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.