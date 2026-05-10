Festa della Mamma: lo speciale post social della Lazio per la ricorrenza - FOTO
10.05.2026 09:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Anche la Lazio, in occasione della Festa della Mamma, ha voluto dedicare un pensiero a tutte le madri biancoceleste pubblicando un un post social sul proprio profilo Instagram. "Happy Mother's Day", la frase che campeggia nella grafica fatta ad hoc per la ricorrenza. Parole ripetute anche nella didascalia che accompagna il post, e che sta già facendo il pieno di like. Tra tutti, uno d'eccezione: quello di Pedro. Di seguito, il post in questione;
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.