"Gattuso poteva allenare Cristiano Ronaldo": il retroscena di Mirabelli

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Lunga intervista per Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan. Al canale del giornalista Carlo Pellegatti, l'ora direttore sportivo del Padova ha raccontato di quando il club rossonero è stato vicinissimo ad acquistare Cristiano Ronaldo. A quel tempo siedeva in panchina Gennaro Gattuso, adesso allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

“Al Milan la proprietà cinese ci chiese di fare un colpo ad effetto. In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta, questa idea: trovò Cristiano molto affascinato. Quando ci parlammo io, Fassone e anche Gattuso lui disse: 'Vengo al Milan, non ho mai fatto l’Europa League e vengo per vincerla'".

"Si era creato una motivazione importante, non sminuiva il fatto che non veniva a fare la Champions. Lui voleva vincere l’Europa League, era motivatissimo. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro. Era un’operazione in cui il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, poi potevamo fare anche discorsi diversi e si poteva abbassare. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Non vorrei sbagliarmi, ma tutto ciò avvenne nell’estate del 2018”.