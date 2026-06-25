Calciomercato Lazio | Ratkov può partire: sondaggi in corso dalla Bundesliga

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Petar Ratkov non è così scontato come sembra e può intrecciarsi a quello di Mario Gila. Il Napoli continua la caccia al difensore spagnolo e tra le soluzioni al vaglio per provare a strapparlo alla Lazio c'è anche quella di inserire nell'operazione Lorenzo Lucca. I biancocelesti continuano a fare muro e la trattativa resta in stallo, ma la verità è che il centravanti azzurro è un profilo che piace a Formello.

La Lazio ha promesso a Gattuso un attaccante, ma per fare spazio a Lucca servirebbe proprio la partenza di Ratkov. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore del serbo starebbe sondando il mercato tedesco e, se dovesse arrivare un'offerta superiore a 13 milioni di euro (il vosto del suo cartellino), verrebbe valutata. Sarebbero un paio i club interessati al ragazzo, pronti a proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 14-15 milioni.

Dal suo arrivo nella Capitale, Ratkov è stato impiegato con il contagocce e non è mai riuscito a garantire quei gol che lo scorso anno sono mancati. La Lazio ha bisogno di un bomber e attende i risvolti dell'operazione Gila-Napoli, ma la verità è che un arrivo di Lucca a Formello come contropartita o in prestito resta complicato.